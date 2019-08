Com problemas, Fortaleza busca surpreender o líder Santos

O técnico Zé Ricardo não deu qualquer pista do time titular do Fortaleza para o confronto diante do líder Santos neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador fechou os treinos durante a semana e optou por esconder a escalação. As certezas são os desfalques do zagueiro Roger Carvalho, com uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, e do lateral Bruno Melo, suspenso.

Existe ainda a possibilidade do treinador perder o volante Araruna, com desconforto muscular. Com isso, a expectativa é que Carlinhos seja escolhido para compor o lado esquerdo, enquanto Quintero e Nathan formariam a dupla de zaga. Já o meio de campo terá Felipe, Juninho e Mariano Vázquez.

"O Santos vem jogando bem, um futebol vistoso, mas temos que ir lá com ambição. Se a gente pensar só em se defender, certamente a gente vai facilitar o trabalho deles. Temos que pressionar e atacar também, senão a gente fica muito atrás. Você precisa ter a bola, precisa querer jogar e é com essa mentalidade que nós vamos. Entendo que a gente, da maneira que for, tem que estar em total plenitude. Não tem partida fácil no Brasileiro. Gostaria que o Fortaleza tivesse é a mesma maneira de jogar dentro como fora de casa", disse Zé Ricardo.

O recém-contratado zagueiro Adalberto, que deverá ser opção no banco de reservas para o duelo contra o Santos, falou sobre as críticas que recebeu ao longo da semana e garantiu a vontade de dar a volta por cima com a camisa do Fortaleza.

"Não preciso provar nada a ninguém. Preciso trabalhar com muito empenho, com muita determinação, como sempre fiz. Respeito a opinião de todo mundo. Temos que respeitar. E tenha certeza que vou dar a volta por cima. A oportunidade que eu tiver eu vou agarrar da melhor maneira possível", concluiu o defensor.

Com a derrota diante do Internacional, por 1 a 0, o Fortaleza soma 17 pontos, ainda lutando para se distanciar da zona de rebaixamento. A Chapecoense, 17ª colocada, tem 13.