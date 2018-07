Com problemas na escalação, Vitória recebe o Atlético-MG O Vitória recebe o Atlético Mineiro neste domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, com algumas dúvidas na escalação, especialmente no setor ofensivo. O meia Tiago Real e o atacante Marinho se machucaram no empate em 1 a 1 diante do América-MG, no meio da semana, e ficaram fora das atividades durante a semana. O técnico Vagner Mancini não confirmou a ausência deles e disse que vai esperar uma avaliação médica momentos antes da partida.