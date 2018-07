Com problemas no setor defensivo, Coritiba recebe Internacional no Couto Pereira Depois de uma derrota contra um rival direto na briga contra o rebaixamento, o Coritiba precisará se reabilitar contra um time que disputa a liderança do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, às 21h30, a equipe paranaense recebe o Internacional, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no fechamento da 10.ª rodada da competição.