Com problemas particulares, Moisés volta para São Paulo e deve desfalcar Palmeiras

O meia Moisés, do Palmeiras, ganhou a liberação do clube nesta quinta-feira e já voltou para São Paulo. Enquanto o elenco permanece em Porto Alegre, onde na quarta-feira perdeu para o Inter e foi eliminado da Copa do Brasil, o jogador recebeu a autorização da diretoria para retornar e cuidar de problemas particulares. A tendência é o atleta não enfrentar o Ceará, no sábado, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

Moisés perdeu o pênalti decisivo para a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil e não fez parte do trabalho do time nesta quinta-feira, realizado no CT do Grêmio, em Porto Alegre. Segundo o clube, caso o meia não consiga se apresentar a tempo do jogo em Fortaleza, irá direto para a Argentina, onde na terça-feira o Palmeiras enfrenta o Godoy Cruz, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Com uma sequência de partidas fora de casa em Porto Alegre, Fortaleza e Mendoza, a comissão técnica optou por viajar direto de um compromisso para outro, sem realizar paradas em São Paulo. Por isso, a delegação já vai deixar Porto Alegre e na sexta trabalha na capital cearense, com treino marcado na parte da tarde no CT do Fortaleza.

O treino no CT do Grêmio nesta quinta foi aberto à imprensa somente pelos primeiros 15 minutos. O técnico Luiz Felipe Scolari deve escalar no sábado, em Fortaleza, uma formação com a presença de alguns reservas, para priorizar o descanso dos principais jogadores para a partida da próxima terça-feira, na Argentina.