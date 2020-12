Com problemas, Sport enfrenta o Grêmio para se consolidar no Brasileirão

Jair Ventura segue tendo problemas para escalar o Sport. Diante do Grêmio neste sábado, às 19 horas, na Ilha do Retiro, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro, não será diferente. O treinador seguirá sem poder contar com o lateral Sander e o atacante Hernane Brocador, ambos em fase final do tratamento de suas respectivas lesões.

Sem Sander, o time deverá ter Júnior Tavares na lateral esquerda. Já o setor ofensivo será formado por Marquinhos e Dalberto, com Thiago Neves como principal responsável por abastecer a dupla. O meia, inclusive, tem liberdade para avançar, quando necessário.

"Sobre o Grêmio, acho que não muda em nada. Apesar de jovem, eu estou há bastante tempo no futebol e já vivi isso também, de ser eliminado e ter que jogar no outro jogo, e a gente venceu. Você tem que virar a chave, isso não vai interferir em nada. Sabemos que vai ser um jogo dificílimo, pelo treinador que está há mais tempo no mesmo clube no futebol brasileiro e pela qualidade do elenco do Grêmio. Independente de quem começar, a gente sabe que vem muito forte", falou Jair Ventura.

O Sport vem de vitória, por 1 a 0, diante do Coritiba, mas ainda está em situação delicada no Brasileirão, por isso, jogará pela consolidação. O time é o 15.º colocado, com 28 pontos. Na zona de rebaixamento, o Vasco soma 25.