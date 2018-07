Com promoção, 30 mil torcedores empurram o Botafogo-SP na Série C

O Botafogo de Ribeirão Preto disputa nesta sexta-feira um de seus jogos mais importantes do ano e não será por falta de apoio da torcida que deixará de vencer. O Estádio Santa Cruz vai estar cheio para o confronto com o ABC de Natal, às 19h. Cerca de 30 mil pessoas deverão assistir à partida, válida pelas quartas de final a Série C do Brasileiro.

Um bom resultado coloca o time mais perto da Série B do Nacional no ano que vem. O jogo de volta acontece na próxima sexta-feira, 7 de outubro, na casa do adversário. Quem vencer a série, além de chegar às semifinais do torneio garante automaticamente a promoção. Assim, largar na frente na disputa poderá significar passo gigantesco rumo ao acesso.

Nessa luta, o apoio da torcida é fundamental. E para garantir casa cheia, foi colocada em campo a promoção “Futebol Sustentável’’, que deu ingressos em troca de garrafas pet. De certo: 25 mil torcedores conseguiram bilhetes por meio dessa troca. Os lugares que sobraram foram reservados a sócios-torcedores, conselheiros e também para os torcedores visitantes.

Não há venda nas bilheterias do Santa Cruz, o que não diminui o entusiasmo nem reduz a estimativa de público em torno de 30 mil pessoas.

A proximidade da Série B já movimenta a cidade e vai significar para o clube mais dinheiro, com aumento da cota de TV e também dos ganhos com patrocínio. A importância do acesso já é sentida e levou uma construtora – principal patrocinador do clube – a iniciar uma campanha de motivação em Ribeirão Preto. A companhia está veiculando anúncios publicitários com o objetivo de estimular o engajamento da população na boa campanha da equipe. “Acreditamos no time e a cidade merece”, justifica Lucio Bormann, diretor da empresa.

O técnico Márcio Fernandes faz mistério e não divulgou a escalação para o jogo contra a equipe potiguar. “Todos os jogadores estão à disposição e em condições de iniciar a partida’’, desconversou. Ele também barrou o acesso da imprensa nos dois últimos treinos.

Botafogo e ABC têm campanha bastante semelhante até agora na Série C. Na primeira fase, o time paulista fez 31 pontos em 18 partidas e ficou em terceiro no Grupo B. Mesmo com um ponto a menos, o alvinegro do Rio Grande do Norte foi segundo do Grupo A.

As quartas de final da Terceira Divisão tem um outro Botafogo em busca do acesso. É o da Paraíba, que hoje recebe o Boa Esporte e no dia 9 de outubro vai a Varginha para o duelo de volta com os mineiros.

Um outro time tradicional do interior paulista, o Guarani, também almeja chegar à Série B. Terá como adversário o ASA, de Arapiraca, onde joga amanhã - a segunda partida será no sábado, 8 de outubro, em Campinas.

A outra vaga estará entre Juventude e Fortaleza, como primeiro jogo segunda-feira em Caxias do Sul e o segundo no domingo dia na capital cearense.