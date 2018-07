Com proposta da China, Pato não é relacionado para jogo do Villarreal

A aventura de Alexandre Pato pelo futebol espanhol pode ter chegado ao fim. O atacante brasileiro não foi relacionado pelo técnico Fran Escriba para partida do Villarreal contra o Granada por conta de uma proposta milionária do Tianjin Quanjian, da China.

"Analisamos a situação, mas de cara é complicado que contemos com ele para este jogo, pois ele tem uma opção interessante para sair do clube e não podemos correr riscos", explicou o treinador durante coletiva de imprensa.

Segundo publicação do jornal Marca desta sexta-feira, o empresário de Alexandre Pato, Gilmar Veloz, estaria em contato com o técnico da equipe, o italiano Fabio Cannavaro, para fechar os detalhes da transferência.

Esta é a segunda investida do Tianjin Quanjian para contar com o brasileiro. Quando ainda estava atuando no Brasil, o Corinthians recebeu uma proposta de R$ 88,1 milhões da ex-equipe de Vanderlei Luxemburgo, mas Pato recusou uma proposta salarial de R$ 5 milhões por mês.

Nos seus primeiros seis meses na Espanha, Alexandre Pato marcou seis gols em 24 partidas com a camisa do Villarreal, que pagou R$ 10,8 milhões para tirará-lo do Corinthians em 2016.