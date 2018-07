Com proposta do Stuttgart, zagueiro Vilson pode deixar o Palmeiras

SÃO PAULO - O zagueiro Vilson confirmou nesta quinta-feira à tarde, durante desembarque do Palmeiras no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que recebeu uma proposta do Stuttgart, da Alemanha. O jogador negou que esteja próximo de deixar o clube, mas admitiu que irá analisar a oferta que poderá tirar o atleta do Palestra Itália nesta reta final da janela de transferências do futebol europeu, cujo fechamento acontecerá na próxima segunda.

"Ainda não vi a proposta. Vou sentar e avaliar se vale a pena ou não", revelou o defensor, que falou sobre o assunto um dia depois de ter caído junto com o time na derrota por 3 a 0 para o Atlético-PR, em Curitiba, que eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil.

Vilson garantiu que só ficou sabendo da proposta do clube alemão depois da partida diante do rival paranaense ao negar que já estaria em vias de ser negociado. Um dos destaques da equipe palmeirense depois de ter sido contratado junto ao Grêmio como integrante do pacote de reforços que veio do time gaúcho e vieram como moeda de troca na transação que levou o atacante Barcos ao Olímpico, o zagueiro disputou 23 partidas pelo Palmeiras e marcou quatro gols.

O defensor foi um dos jogadores que falaram rapidamente com a imprensa durante o desembarque do Palmeiras, no Aeroporto de Congonhas. O elenco seguiu direto para Academia de Futebol, onde fará um treino fechado na tarde desta quinta, já visando o duelo deste sábado, contra o Ceará, no Castelão, pela 18.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.