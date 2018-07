Com propostas, Ralf tem semana decisiva no Corinthians

Por causa da contusão de Cristian, que sofreu uma lesão na panturrilha direita na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, no Itaquerão, o volante Ralf deve recuperar a sua vaga de titular do Corinthians no clássico com o Santos, sábado, na Vila Belmiro, justamente em uma semana que pode ser decisiva para o seu futuro no Parque São Jorge. A diretoria do Corinthians espera nos próximos dias uma proposta dos Emirados Árabes pelo jogador. Por enquanto, o presidente Roberto de Andrade diz ter recebido apenas uma “sondagem”.

Ralf tem contrato com o Corinthians até o fim do ano. A partir do próximo mês o volante já pode assinar um pré-contrato com outro clube e deixar o Alvinegro em janeiro de graça. O Corinthians possui dívidas com os empresários de Ralf e, sem dinheiro em caixa, estaria disposto a vender o jogador.

O técnico Tite, em contrapartida, pediu que o contrato de Ralf seja renovado. O volante também demonstrou interesse em continuar no clube. Ele chegou ao Parque São Jorge em 2010 e hoje é um dos ídolos das torcida.

A prioridade da diretoria nesse momento é encontrar substitutos para Guerrero e Emerson. O Corinthians tenta a contratação do atacante colombiano Teo Gutiérrez, de 30 anos, do River Plate.

Com contrato com o Alvinegro até dezembro de 2016, o meia Rodriguinho retornou de empréstimo do Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, e foi reintegrado ao elenco na segunda-feira. Com documentação pendente, Rodriguinho ainda não foi inscrito na CBF e não está apto para atuar.