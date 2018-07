Com propostas para sair, Casemiro pede aumento de salário no São Paulo

SÃO PAULO - Casemiro não está contente com o salário que recebe no São Paulo. Valorizado após a conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, ele quer ganhar mais do que os atuais cerca de R$ 30 mil por mês. E nesta terça-feira, em entrevista coletiva concedida no CT da Barra Funda, resolveu demonstrar publicamente a sua insatisfação.

"Preciso sentar e conversar com o São Paulo. Sou grato ao clube, mas não posso deixar de valorizar tudo o que venho fazendo. Renovei meu contrato até 2015 quando ainda estava na base", declarou o volante.

Casemiro revelou que tem boas propostas para atuar fora do Brasil, mas ainda pretende ficar na equipe do Morumbi. O jogador rechaçou a hipótese de estar com ciúmes do companheiro Lucas, que na semana passada pele o salário aumentado para R$ 110 mil e fixou nova multa rescisória no valor de R$ 180 mil.

"Não reclamo do que foi feito com o Lucas, mas preciso pensa na minha situação", assinalou o jovem atleta, que nesta quarta-feira completa 19 anos.

