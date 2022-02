Com protesto por invasão da Ucrânia pela Rússia, Barcelona bate Napoli e avança na Liga Europa

O Barcelona visitou o Napoli no estádio Diego Armando Maradona nesta quinta-feira e mostrou toda sua força ao vencer por 4 a 2, em um jogo repleto de golaços. Após o empate por 1 a 1 na Espanha, os comandados de Xavi garantem classificação na segunda fase do torneio. O Borussia Dortmund também esteve em campo e foi eliminado pelo Rangers.

Vivendo uma crescente na atual temporada, o Barcelona segue vivo nas oitavas de final da Liga Europa, competição em que aposta suas maiores chances de conquistar um título nesta temporada. Barcelona, Rangers e Bétis se juntam a Porto, Atalanta, RB Leipzig e Sevilla como os classificados. Os times se encontrarão na próxima fase com os líderes da fase de grupos: Estrela Vermelha, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Bayern Leverkusen, Lyon, Monaco, Spartak Moscou e West Ham. O sorteio dos confrontos acontece nesta sexta-feira.

MANIFESTAÇÃO PELO FIM DA GUERRA

Antes do começo da partida, Napoli e Barcelona fizeram uma manifestação pedindo o fim da Guerra entre Rússia e Ucrânia no leste europeu. Apesar de a UEFA proibir manifestações políticas em suas competições, os times exibiram uma faixa com os dizeres de "Parem a guerra". Na última quarta, Yaremchuk, atacante do Benfica, exibiu uma camisa com o tryzub, símbolo ucraniano, após marcar contra o Ajax pela Liga dos Campeões.

Aturem la guerra | Fermiamo la guerra#StopWar pic.twitter.com/4iBPIbAWyB — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 24, 2022

O começo de partida foi perfeito para o Barcelona, com dois gols em 13 minutos. Em contra-ataque mortal, Aubameyang saiu em velocidade e tocou para Adama Traoré, que protegeu e serviu Jordi Alba. O lateral aproveitou a aula de contra-ataque para marcar 1 a 0 aos 8min. Cinco minutos mais tarde, o holandês Frankie De Jong mostrou toda sua categoria para fazer um golaço da entrada da área. O meio-campista do Barcelona chutou colocado e acertou o cantinho do gol de Alex Meret.

O bom momento do time de Xavi Hernández foi interrompido com um pênalti a favor do Napoli aos 21 minutos. Osimhen foi derrubado por Ter Stegen no limite da área. Insigne cobrou no cantinho e diminuiu para 2 a 1.

O gol marcado mudou o semblante da equipe da casa, que melhorou dentro de campo. Muito disputada, a partida seguiu até os últimos minutos do primeiro tempo, quando o Barcelona conseguiu marcar mais uma vez e levar uma vantagem de 3 a 1 para o intervalo. Pique dominou e finalizou cruzado em mais um bonito gol para fazer o terceiro gol catalão.

Mesmo jogando fora de casa, o Barcelona começou melhor a segunda etapa do confronto e se aproximou muito da semifinal com mais um golaço aos 14 minutos. Adama Traore invadiu a área e deu passe para Aubameyang, que finalizou de primeira e acertou o ângulo de Meret.

O Napoli passou metade do segundo tempo sem chutar ao gol espanhol. Quando finalizou, a bola foi para o fundo do gol, mas foi assinalado impedimento de Insigne na jogada. O time da Itália ainda diminuiu para 4 a 2 já no fim da partida, com gol de Politano aos 42 minutos.

BORUSSIA ELIMINADO

A missão do Borussia Dortmund no Ibrox Stadium, em Glasgow, já era difícil mesmo antes de começar o jogo, após a derrota por 4 a 2 em casa. Para piorar, o Rangers saiu na frente com gol de pênalti de Tavernier aos 21 minutos. Malen e Bellingham fizeram boa parceria para virar o jogo para o Borussia ainda no primeiro tempo. Primeiro, Malen deu assistência para o gol de Bellingham, que retribuiu o favor minutos depois.

Empurrado pela torcida, o Rangers retomou o controle do jogo na etapa final. Tavernier voltou a empatar aos 11 minutos, aproveitando falha de Hummels. Ryan Kent chegou a virar para a equipe da Escócia, mas o gol foi anulado pelo VAR. Com o empate por 2 a 2, o Rangers avançou.

OUTROS JOGOS E LIGA CONFERÊNCIA

O Bétis recebeu o Zenit no estádio Benito Villamarín e ficou no empate por 0 a 0. Com a vitória por 3 a 2 na partida de ida jogando fora de casa, o time espanhol garante vaga nas oitavas de final da Liga Europa.

O Braga reagiu após perder por 2 a 0 para o Sheriff na Moldávia. Jogando no estádio Municipal de Braga nesta quinta, Iuri Medeiros e Ricardo Horta abriram vantagem de 2 a 0 para os portugueses ainda no primeiro tempo. Primeiro, Iuri marcou com assistência de Horta e depois o inverso aconteceu, gol de Horta com assistência de Iuri Medeiros. O jogo foi para a prorrogação e pênaltis, que terminaram 3 a 2 para o Braga. O goleiro brasileiro Matheus brilhou e ajudou o Braga a seguir vivo na Liga Europa.

Os três últimos classificados da Liga Conferência também foram conhecidos no início da noite desta quinta-feira. O Slavia Praga venceu o Fenerbahçe por 3 a 2 novamente e avançou, já o Vitesse derrotou o Rapid Viena na Holanda por 2 a 0 e também se classificou. Além disso, o PAOK foi para os pênaltis conta o Midjylland e conseguiu a vaga. Veja os resultados: Vitesse 2 x 0 Rapid Viena; Slavia Praga 3 x 2 Fenerbahçe; PAOK 1 (5) x (3) 1 Midjylland.