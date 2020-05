Com protocolos médicos, Grêmio retoma tour na Arena e visitações ao museu

Com a campanha "Tour de Volta Para Casa" nas redes sociais, a Arena do Grêmio retomou nesta quarta-feira o serviço de visitações do clube - o Arena do Grêmio Tour e visitas ao Museu do Grêmio -, de acordo as regras previstas no Decreto Municipal nº 20.583, de Porto Alegre, que institui a permissão de funcionamento destas atividades.

Para garantir uma experiência segura para visitantes e profissionais envolvidos, a Arena do Grêmio implementou uma série de protocolos médicos durante a visitação - desde a instalação de totem de álcool em gel até medição de temperatura dos participantes já na entrada da arena.

Ainda entre as medidas de segurança, a Arena do Grêmio reduziu o número de visitantes por tour, além de ter redução também no trajeto visitado, que agora é percorrido através das escadas e não mais com elevadores.

Instalação de tapete higienizador na entrada do tour e do museu, realização de desinfecção com produtos de uso hospitalar, higienização entre o término de um tour e o início do próximo, portas abertas para circulação de ar, instalação de acrílico no balcão de informações e sinalização no piso com a informação do distanciamento mínimo obrigatório também estão entre as mudanças para este novo período.

O departamento do Grêmio informa ainda que aos visitantes também é feito o alerta do uso obrigatório de máscara durante todo o percurso, inclusive para as fotos, além da orientação de distanciamento de, no mínimo, 2 metros entre as pessoas e renovação do uso de álcool em gel sempre que possível.