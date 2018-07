Com provável time reserva no domingo, Yago quer aproveitar chance no Atlético-MG

O técnico Roger Machado já indicou que deve escalar o Atlético-MG com os reservas para a última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho, domingo, contra a Caldense, fora de casa. Será mais uma oportunidade para alguns atletas mostrarem que podem brigar por uma vaga entre os titulares, e é nisso que acredita o volante Yago.

"É importante manter o grupo todo em atividade, é sempre bom para todo o elenco, para não deixar quem está jogando ter certa acomodação e para a gente poder mostrar nosso valor também. O jogo também é importante para a gente chegar com confiança na semifinal e na Libertadores também", considerou nesta terça-feira.

Yago chegou a ser titular do Atlético-MG em algumas partidas no início do ano, após as saídas de Junior Urso e Leandro Donizete e antes da chegada de Elias. Mais ambientado ao time principal, o jovem de apenas 21 anos acredita estar mais preparado para mostrar serviço agora.

"Essas partidas são de extrema importância para a gente que não vêm jogando com muita frequência, mas já tivemos nossa oportunidade. Mais uma vez, vamos ter a confiança do professor Roger e temos que mostrar nosso valor e conquistar essa vitória para honrar a camisa do Atlético-MG", afirmou.

Nesta terça-feira, os jogadores considerados titulares do elenco fizeram um trabalho leve na academia, visando o confronto com Sport Boys no próximo dia 13. Já aqueles que devem atuar diante da Caldense iniciaram o dia na academia mas depois participaram de um treino no gramado.