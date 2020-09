Com público no estádio, RB Leipzig estreia no Alemão com vitória sobre o Mainz

Uma das surpresas positivas do futebol europeu na última temporada, o RB Leipzig começou bem sua trajetória no Campeonato Alemão. No reencontro com parte de sua torcida, liberada para assistir à partida no estádio, o time do técnico Julian Nagelsmann superou o Mainz 05 por 3 a 1, neste domingo.

No começo da última semana, foi decidido que alguns estádios da Alemanha poderiam voltar a receber público nas arquibancadas. Na Red Bull Arena, 8.500 torcedores puderem assistir à vitória do Leipzig em cima do Mainz 05. Todos tiveram que usar máscaras e respeitar o distanciamento de 1,5 metro, medidas definidas pelas autoridades locais de saúde.

A regra é que as arquibancadas podem ser ocupadas desde que a situação local da pandemia do novo coronavírus esteja controlada. Assim, os números variam dependendo da região. Em Dortmund, no sábado, cerca de 9 mil torcedores foram ao Signal Iduna Park para ver o triunfo da equipe da casa sobre o Borussia Mönchengladbach por 3 a 0.

Em campo, o RB Leipzig, semifinalista da última edição da Liga dos Campeões, começou a construir o triunfo com dois gols no primeiro tempo: Forsberg abriu o placar em cobrança de pênalti e Poulsen conferiu de cabeça após assistência de Olmo para ampliar.

Os visitantes diminuíram a desvantagem com o centroavante francês Jean-Philippe Mateta no início da segunda etapa. Haidara, porém, tratou de frear a reação do rival ao anotar o terceiro três minutos depois e sacramentar a vitória dos donos da casa. Após o apito final, os jogadores foram saudar a torcida presente na arena.

Na outra partida deste domingo, que encerrou a primeira rodada do campeonato, Wolfsburg e Bayer Leverkusen fizeram um jogo morno e empataram sem gols. Apenas 500 espectadores puderam acompanhar o duelo presencialmente na Volkswagen Arena.