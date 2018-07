Com quase 2 meses de atrasos, Santos pretende pagar salários até o fim do mês

O Santos completará neste sábado dois meses de direitos de imagem atrasados para boa parte dos seus jogadores e pretende resolver essa pendência até o fim do mês. Alguns atletas ganham apenas o salário cujos valores são descritos na carteira de trabalho, mas ainda têm alguns bichos (prêmios por vitórias) para receber.

Uma das formas encontradas pela diretoria santista é conseguir um empréstimo bancário para acertar todas as pendências o quanto antes. O temor dos dirigentes é que o problema comece a atrapalhar o desempenho do time dentro de campo. Por enquanto, eles não detectaram nenhuma mudança de comportamento por causa do assunto.

O atacante Ricardo Oliveira, inclusive, deu entrevista coletiva na quarta-feira e admitiu o atraso, mas assegurou que o grupo confia na diretoria e que isso não atrapalha a concentração do time para a disputa do Campeonato Brasileiro.

A diretoria do Santos espera conseguir o dinheiro nos próximos dias e, caso tenha sucesso na negociação de alguns de seus talentos para outros clubes, usará parte do valor para quitar os atrasados. O atacante Gabriel e o volante Thiago Maia, que estão com a seleção olímpica nos Jogos do Rio, estão nos planos de grandes clubes da Europa e podem sair em breve.