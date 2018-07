Com quatro baixas no treino, Renato Gaúcho faz mistério no Grêmio

O técnico Renato Gaúcho contou com uma série de desfalques no treino do Grêmio nesta quarta-feira, na véspera do duelo contra o São Paulo, na Arena Grêmio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os laterais Bruno Cortez e Léo Moura, o volante Ramiro e o atacante Jael não participaram da atividade.

O treinador ainda não divulgou a lista de relacionados, mas a única baixa certa entre esses atletas é a de Cortez. O lateral-esquerdo sofreu uma lesão muscular no jogo contra o Atlético-MG há duas rodadas. No domingo, ele já havia ficado de fora da derrota para o Vasco por 1 a 0 e ainda não treinou nesta semana. Com isso, Marcelo Oliveira segue como titular.

Na direita, Léo Moura não treinou também por conta de desgaste muscular e se tornou dúvida. Caso seja vetado pelo departamento médico, Leonardo será o substituto. No meio-campo, Ramiro foi poupado e pode dar lugar a Marinho.

Quem certamente está fora é o centroavante André, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Jael, que deve ser o substituto, não apareceu em campo nesta quarta-feira, mas não deve ser problema para a partida. A boa notícia foi novamente a presença do zagueiro Kannemann, que já havia treinado na terça após se recuperar de uma virose.

No trabalho desta quinta-feira, Renato dividiu o elenco em três times - um sempre aguardava do lado de fora. O foco foi no trabalho de movimentação e finalização. Anunciado na terça como novo reforço, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba trabalhou com o grupo, mas aguarda publicação de seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) para ser relacionado.

O Grêmio ocupa a sétima colocação na tabela do Brasileirão, com 23 pontos. A tendência é que Renato Gaúcho mande o time a campo contra o São Paulo com: Marcelo Grohe; Léo Moura (Leonardo), Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Maicon, Cícero; Ramiro (Marinho), Luan e Everton; Jael.