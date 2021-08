Com quatro convocados na disputa das quartas da Copa do Brasil, CBF promete alterar calendário

Com cinco jogadores que atuam no futebol brasileiro convocados para os próximos três jogos da seleção nas Eliminatórias, a CBF prometeu alterar o calendário de jogos envolvendo os times brasileiros que tiveram atletas convocados por Tite nesta sexta-feira, 13. Assim, o São Paulo de Daniel Alves, o Atlético-MG de Guilherme Arana, e o Flamengo de Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa, deverão ter suas partidas de volta das quartas de final da Copa do Brasil com as datas alteradas. O quinto convocado é Weverton, do Palmeiras, mas o clube paulista já está fora da competição de mata-mata.

"Nós já conversamos com o Manoel Flores, que é o diretor de Competições, que pediu para deixar um recado: hoje mesmo (sexta) será publicado um ajuste no calendário, exatamente para que evite esses conflitos com os clubes brasileiros que tiveram jogadores convocados", afirmou o coordenador da seleção, Juninho Paulista, logo após o anúncio dos convocados para os jogos com Chile, Argentina e Peru, no início do próximo mês.

Leia Também Com seis medalhistas olímpicos e Raphinha como novidade, Tite convoca seleção para Eliminatórias

Inicialmente, os jogos de volta das quartas de final estavam marcados para a primeira semana de setembro, justamente no período em que a seleção estará reunida para as partidas das Eliminatórias, marcada para os dias 2, 5 e 9 do próximo mês. Ainda assim, a menos que tenham seus jogos remanejados, é certo que os clubes terão desfalques na 19ª rodada do Brasileirão, marcada para o fim de semana dos dias 4 e 5.

Dos que atuam no futebol brasileiro, dois estiveram recentemente na campanha do ouro olímpico, Daniel Alves e Guilherme Arana. Segundo a comissão técnica, o desempenho deles nos Jogos de Tóquio ajudaram a garantir a convocação para a equipe principal.

"A capacidade que ele (Daniel Alves) tem de se reciclar, de estar aberto - e isso na seleção olímpica ele também estava - a passar e repassar seus conhecimentos, a ter sempre uma visão otimista e desafiadora por novas conquistas, e o seu comportamento em relação ao treinamento, dentro e fora do campo, são exemplares", comentou Tite. "Ele traduz muito a liderança em seu comportamento."

O auxiliar Cesar Sampaio, por sua vez, enalteceu o lateral do Atlético. "Arana teve uma performance equilibrada, um jogador constante na fase defensiva, e oportuno, entendendo os espaços e ocupando esses espaços, na fase ofensiva. Foi uma das forças nessas Olimpíadas, nas ações e assistências para o gol."