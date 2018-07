Com quatro de Santi Mina, Celta atropela o Rayo Vallecano pelo Espanhol

O destaque da partida ficou por conta do atacante espanhol Santi Mina, que marcou quatro gols. Joaquin Larrivey fez os outros dois do time da casa. Manucho havia aberto o placar para o Rayo logo no primeiro minuto da partida. As duas equipes voltam a campo pelo Espanhol no próximo dia 19. O Celta de Vigo visita o Eibar e o Rayo Vallecano recebe o Almería.

No outro jogo encerrado há pouco na noite deste sábado, o Almería derrotou o Granada por 3 a 0, em casa. O ganês Thomaz Partey marcou duas vezes e Javier Gonzalez fez o outro. Com o resultado, o time da casa sai da zona de rebaixamento e sobe para a 15ª colocação, com 28 pontos. O Granada é o penúltimo colocado, com 24.