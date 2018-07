Com quatro desfalques, defesa preocupa o Grêmio A defesa é a principal preocupação do Grêmio para enfrentar o São Paulo, domingo, no Morumbi, pelo Brasileirão. Se o jogo acontecesse nesta quinta-feira, só dois zagueiros estariam disponível para o confronto, importante para que os gaúchos se reabilitem depois de quatro jogos sem vitória.