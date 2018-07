Com quatro desfalques, Grêmio joga contra o Goiás fora de casa

O Grêmio treinou sob forte chuva na manhã desta sexta-feira, em Porto Alegre, antes de viajar para Goiânia, onde enfrenta o Goiás, estádio no Serra Dourada, às 18h30 deste sábado, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luiz Felipe Scolari não apresentou a equipe que deve entrar em campo. O que se tem certeza são as ausências de Barcos e Dudu, suspensos, e Rhodolfo e Giuliano, lesionados. Rhodolfo ainda sente o joelho esquerdo, enquanto que Giuliano faz tratamento para dores na região do púbis.

O último treino foi o famoso "rachão", realizado em um gramado encharcado. Mas em solo goiano, o maior problema para os gremistas deve ser o tamanho do campo e o calor. "Estamos cientes da dificuldade. É o maior gramado do Campeonato Brasileiro e o calor lá é impressionante. Mas estamos trabalhando para nos acostumar com essa situação", declarou o zagueiro Pedro Geromel.

A equipe deixou Porto Alegre com temperatura amena e muita umidade. O Grêmio está em quinto lugar na tabela de classificação, com 46 pontos. Já o Goiás figura na nona posição, com 37.

GOIÁS