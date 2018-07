Com quatro desfalques, Vasco tenta se reabilitar contra o vice-líder Santos

O Vasco tem uma difícil missão pela frente nesta quarta-feira, quando enfrenta o vice-líder Santos no estádio da Vila Belmiro, em Santos, às 21h45, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora esteja invicto há oito partidas, o time empatou os três últimos jogos e desperdiçou a chance de entrar na zona de classificação da Copa Libertadores - está na oitava colocação com 45 pontos, dois atrás do Flamengo, que hoje estaria garantido. E, para vencer novamente, precisará lidar com uma série de desfalques.

São os casos dos suspensos Madson, Luis Fabiano e Martín Silva, que também está convocado à seleção do Uruguai. Já a situação do zagueiro Anderson Martins é ainda mais complicada: foi diagnosticado com uma lesão de grau 1 na coxa direita e ficará afastado por cerca de duas semanas.

O time comandado pelo técnico Zé Ricardo, assim, terá uma série de novidades. A principal delas deve ser a presença de Gabriel Félix, goleiro das categorias de base e favorito para ficar com a vaga de Martín Silva. Já Gilberto atuará na lateral direita, enquanto que Paulão ganha uma chance na zaga. E, sem Luis Fabiano, o argentino Andrés Ríos volta ao time titular.

Mesmo com os desfalques, o otimismo é grande para enfrentar o Santos. "Temos um elenco bacana, nosso grupo é muito unido. Vamos perder alguns jogadores importantes, mas tenho certeza que aqueles que vão substituir vão entrar em campo dando o melhor. Vamos dar o melhor para ajudar o Vasco a chegar em lugares altos", avaliou o zagueiro Breno.