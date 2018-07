Com quatro gols de Fred, Fluminense faz 5 a 4 no Grêmio

RIO - Em uma grande partida, que relembrou o épico Santos x Flamengo do primeiro turno até no placar, o Fluminense venceu o Grêmio por 5 a 4, na noite desta quarta-feira, no Engenhão, e manteve viva a chance de título no Brasileirão. O herói da vitória foi o atacante Fred, que marcou quatro gols para o time carioca e passou a ter 17 no campeonato, atrás apenas do artilheiro Borges, do Santos, que já fez 23.

A vitória deixou o Fluminense com 59 pontos, em terceiro lugar e ainda na briga pelo bicampeonato brasileiro. "A torcida nos apoiou, mesmo depois da derrota para o América-MG. Nós conseguimos uma grande virada. Parabéns a todo mundo. Mostramos poder de superação. Vamos brigar jogo por jogo para ver se o título vem", comemorou Fred. Do outro lado, o Grêmio ficou com 47 pontos, já sem grandes aspirações.

Quem esperava um Grêmio desinteressado no jogo desta quarta-feira, por não ter mais qualquer ambição no campeonato, se surpreendeu. O time gaúcho jogou no ataque, em busca da vitória. Como o Fluminense precisava vencer para seguir com chances de título e para não se complicar na briga pela Libertadores, o confronto no Engenhão foi extremamente aberto e cheio de gols, para alegria do público que foi ao estádio.

O primeiro gol saiu aos 16 minutos, quando o zagueiro Rafael Marques aproveitou falha do goleiro Diego Cavalieri e abriu o placar para o Grêmio. Mas o Fluminense não se abalou. Aos 19, quase empatou com o chute de Leandro Euzébio que parou na trave. E aos 25, conseguiu a igualdade com Fred, cabeceando após cobrança de falta de Marquinho: 1 a 1. Ainda na etapa inicial, Marquinhos voltou a colocar o Grêmio na frente aos 45.

O Fluminense voltou do intervalo com disposição redobrada e chegou ao empate em um lançamento preciso do meia Deco logo aos oito minutos: Fred dominou a bola e chutou em um único movimento. Aos 17, Rafael Sóbis acertou chute forte de fora da área e o goleiro Victor falhou, decretando a primeira virada do time carioca: 3 a 2. O Grêmio, no entanto, reagiu bravamente e conseguiu uma nova reviravolta no placar

No espaço de um minuto, Brandão empatou novamente o jogo e Adilson marcou um golaço de fora da área, fazendo 4 a 3 aos 30. Aos 32, um lance polêmico: Adilson trombou com Carlinhos na área e o árbitro Francisco Carlos Nascimento marcou pênalti. Fred cobrou bem e empatou mais uma vez. Quatro minutos depois, o mesmo Fred pegou uma sobra na área e finalizou de costas, concretizando a virada definitiva do Fluminense.

Revoltados com a arbitragem, os jogadores do Grêmio ameaçaram deixar o campo, reclamando de uma falta no lance do quinto gol do Fluminense. O atacante Brandão, inclusive, foi expulso. Depois de vários minutos de interrupção, o time carioca soube controlar os nervos e segurou a emocionante vitória no Engenhão. Agora, passa a se preocupar com o Figueirense, adversário direto na briga por uma vaga na Libertadores.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 5 x 4 Grêmio

Fluminense - Diego Cavalieri; Mariano, Elivélton, Leandro Euzébio e Carlinhos; Valencia, Diguinho, Marquinho (Matheus Carvalho) e Deco (Souza); Rafael Sóbis (Rafael Moura) e Fred. Técnico - Abel Braga.

Grêmio - Victor; Mário Fernandes, Gilberto Silva (Saimon), Rafael Marques e Gabriel; Fernando, Adilson, Douglas, Marquinhos (Leandro) e Lúcio (Miralles); Brandão. Técnico - Celso Roth.

Gols - Rafael Marques, aos 16, Fred, aos 25, e Marquinhos, aos 45 minutos do primeiro tempo; Fred, aos 8, aos 32 (pênalti) e aos 36, Rafael Sóbis, aos 17, Brandão, aos 29, Adilson, aos 30 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Francisco Carlos do Nascimento (AL).

Cartão amarelo - Matheus Carvalho, Marquinhos, Rafael Marques, Fernando e Lúcio.

Cartão vermelho - Brandão.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Engenhão, no Rio.