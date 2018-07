Com quatro jogos fora, Guarani quer se superar como visitante na Série B

A pressão diminuiu no Guarani após vencer o Juventude por 2 a 0 na rodada passada, mas o risco de rebaixamento na Série B ainda é grande. Para tentar minimizar a possibilidade de queda, o time precisa se superar na reta final, que promete dificuldades. Nas últimas sete rodadas, quatro jogos vão ser disputados fora de casa, condição que desperta desconfiança nos bugrinos.

+ Lisca garante que Guarani vai crescer na Série B após reconquistar confiança

O retrospecto da equipe campineira jogando longe de sua torcida não é nada favorável. Em 15 jogos em território adversário, foram dez derrotas, três empates e duas vitórias. O último triunfo foi conquistado há cerca de quatro meses, quando bateu o ABC por 1 a 0, no Frasqueirão, em jogo válido pela 11.ª rodada, ainda no primeiro turno.

Depois de dois jogos seguidos no Brinco de Ouro, o Guarani volta a jogar fora de casa e engata sequência intercalada de mandos até a rodada final. Neste sábado, o duelo será em Goiânia, no Serra Dourada, em um confronto direto com o Goiás.

O time campineiro é o 14.º colocado, 38 pontos, e apesar do adversário ser o décimo com 41, não pode ultrapassá-lo, já que tem duas vitórias a menos (12 a 10). "Nessa reta final temos que saber jogar com inteligência. Existe muito confronto direto e a cada partida temos que estar trabalhando em cima do adversário", lembrou o volante Baraka sobre o jogo.

Depois do Goiás, o Guarani terá pela frente três duelos fora de casa: Ceará e Internacional, ambos integrantes do G4, e Londrina, atual sétimo colocado. No Brinco de Ouro, ainda recebe Luverdense e CRB, que também brigam contra o rebaixamento, e o atual vice-líder América-MG.