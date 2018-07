Com quatro mudanças, Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta para deixar a lanterna As duas derrotas consecutivas mandaram o Cruzeiro para a lanterna do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 19h30, o time visita a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 10.ª rodada, em busca do início da reação.