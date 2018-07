Com 'quatro' reforços, São Paulo vê mudanças no elenco com otimismo

O São Paulo perdeu seis peças de seu elenco na intertemporada da pausa para a Copa do Mundo, trouxe só dois reforços contratados, mas apesar dos números, há um consenso interno no clube de que o saldo é positivo e o time está fortalecido para o segundo semestre, em que ainda disputa a Sul-Americana e o Brasileirão.

+ Rojas ocupa vaga de Marcos Guilherme e já deve ser titular no São Paulo

Na segunda, foram apresentados oficialmente o lateral-direito Bruno Peres, vindo da Roma, da Itália, e o atacante Joao Rojas, que estava no Talleres, da Argentina. O equatoriano deve ser titular nesta quarta contra o Flamengo, pela 13.ª rodada do Nacional.

“A parada para a Copa foi muito proveitosa”, analisa o executivo de futebol do clube, Raí. “Tivemos algumas baixas. Algumas previstas. Os jogadores que trouxemos estão no auge de suas carreiras, mas ainda assim têm muito a crescer e contribuir no São Paulo.”

Mas o otimismo exposto por Raí também tem a ver com a boa intertemporada de outros dois jogadores pouco ou não utilizados por Diego Aguirre até aqui. São vistos como “reforços” adicionais para a continuidade da temporada. É o caso de Gonzalo Carneiro, contratado em abril e que se destacou em amistosos e pode ser relacionado pela primeira vez para um jogo do time tricolor depois de se recuperar totalmente de uma pubalgia. Outro atleta que intensificou os trabalhos em busca de um retorno satisfatório para o segundo semestre é o atacante Morato, após sequência de lesões.

O São Paulo negociou seis atletas neste meio de ano. A principal saída foi do atacante titular Marcos Guilherme, agora no Al-Wehda, da Arábia Saudita. Também deixaram o São Paulo o meia Valdívia, que foi para o também saudita Al-Ittihad; o meia Cueva, vendido por R$ 38 milhões ao russo Krasnodar; o volante Petros, também comprado por árabes, do Al-Nassr, por R$ 22 milhões; e os laterais Júnior Tavares, que atua pela esquerda, emprestado à Sampdoria, da Itália; e Bruno, lateral-direito, ao Bahia.