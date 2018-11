Com quatro vitórias consecutivas, Solari é efetivado como técnico do Real Madrid

Santiago Solari foi efetivado nesta segunda-feira como técnico do Real Madrid. O regulamento da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol) proíbe um clube de ter um treinador interino por mais de duas semanas.

Solari assumiu o comando do Real Madrid, em substituição a Julen Lopetegui, no último dia 29. Ele soma quatro vitórias consecutivas. A direção do time madrilenho não revelou se vai continuar na busca por um novo treinador.

"O que posso dizer é que estamos muito felizes (com Solari)", disse Emílio Butragueño, diretor de relações institucionais do Real Madrid. "Ele chegou em um momento muito particular e foi capaz de alcançar alguns resultados muito bons".

Solari passou a dirigir o Real Madrid após a goleada sofrida por 5 a 1 para o rival Barcelona. Ele estreou com uma vitória por 4 a 0 sobre o Melilla, na estreia pela Copa do Rei. Na sequência, derrotou o Valladolid, pelo Campeonato Espanhol, por 2 a 0. O terceiro jogo foi diante do Viktoria Plzen, na Liga dos Campeões da Europa, e com nova goleada: 5 a 0. No último domingo, bateu o Celta, fora de casa, por 4 a 2, em novo duelo pela liga espanhola.

Sexto colocado no Campeonato Espanhol, o Real Madrid soma 20 pontos, quatro atrás do líder Barcelona. Na Liga dos Campeões, divide a liderança do Grupo G com a Roma, com nove pontos.

Vários meios de comunicação da Espanha chegaram a noticiar acordos para que o italiano Antonio Conte, ex-Chelsea, assumisse o Real Madrid no lugar de Lopetegui, mas o contrato não foi assinado. O técnico não teria um bom relacionamento com o zagueiro Sergio Ramos, capitão do clube merengue.