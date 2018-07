Com queda na Sul-Americana, Fernandinho quer foco total do Flamengo no Brasileiro

Um dia depois da surpreendente derrota para o Palestino, do Chile, em Cariacica (ES), que custou a eliminação na Copa Sul-Americana, a ordem no Flamengo é esquecer a competição continental e agora focar de vez no Campeonato Brasileiro, em que o time disputa o título - é o vice-líder com 53 pontos, apenas um a menos que o Palmeiras. Isso é o que falou o atacante Fernandinho, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva no Ninho do Urubu, no Rio.

"Nós já vínhamos concentrados antes, algo que sempre existiu nas duas competições. Mas agora, disputando apenas uma delas (Brasileirão), a concentração aumenta. Pretendemos trabalhar para permanecermos na parte de cima da tabela até o final. A pressão já existia, até porque o Flamengo entra em todas as disputas buscando o título", disse Fernandinho.

Nesta quinta-feira, os jogadores do Flamengo voltaram pela manhã do Espírito Santos e à tarde realizaram um treino de recuperação para quem jogou de titular contra o Palestino. Nesta sexta, o time treina pela manhã e já viaja para São Paulo, onde enfrentará o São Paulo neste sábado, no estádio do Morumbi, pela 28.ª rodada do Brasileirão.

"Temos como objetivo jogar as próximas 11 partidas fazendo de cada uma delas uma decisão. Independentemente do que acontecer com o Palmeiras, de nada adiantará se não fizermos a nossa parte. Precisamos conquistar as vitórias para chegarmos na reta final da competição com chances de conquistarmos o título", comentou Fernandinho. "O foco agora está no Campeonato Brasileiro, com mais um jogo difícil no sábado. Sabemos a dificuldade que iremos enfrentar, portanto precisaremos de foco total".