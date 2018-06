Com queda santista, Jair terá 8 dias para definir time para jogo da Libertadores

Com a eliminação do Santos nas semifinais do Campeonato Paulista, sofrida na disputa por pênaltis contra o Palmeiras após vitória por 2 a 1 no tempo normal, na noite de terça-feira, no Pacaembu, o técnico Jair Ventura ganhou como "consolo" o fato de que terá oito dias para definir o time titular que enfrentará o Estudiantes no próximo dia 5 de abril, na Argentina, pela terceira rodada do Grupo 6 da Copa Libertadores.

Neste longo período, o treinador escolherá quem substituirá do atacante Gabriel, suspenso após ser expulso durante o triunfo por 3 a 1 sobre o Nacional, do Uruguai, em São Paulo, no compromisso anterior da equipe santista na competição continental.

Além disso, estes oito dias sem jogos serão importantes para o departamento médico e físico do clube da Vila Belmiro recuperarem jogadores que estão lesionados ou desgastados pela sequência de partidas desta temporada. Na última terça, a equipe completou dez confrontos disputados em apenas 31 dias.

A preparação do time santista para esta duelo contra o Estudiantes pela Libertadores começará nesta quarta-feira, às 15 horas, no CT Rei Pelé, onde apenas os reservas farão um treino no gramado, enquanto os jogadores que iniciaram como titulares o clássico de terça-feira farão um trabalho regenerativo na academia do local.

Com uma vitória e uma derrota, o Santos ocupa a vice-liderança do Grupo F da Libertadores, com três pontos, um atrás do Estudiantes, líder com quatro. O peruano Real Garcilaso, que superou o time santista na primeira rodada desta chave, é o terceiro colocado, também com três pontos e atrás dos brasileiros por possuir saldo de gols inferior. O uruguaio Nacional é o lanterna, com apenas um ponto em duas partidas.