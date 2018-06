Com Rafa Márquez, México anuncia pré-convocação de 28 nomes para a Copa

A Federação Mexicana de Futebol (FMF) anunciou nesta segunda-feira a lista de 28 jogadores pré-convocados para a Copa do Mundo deste ano, na Rússia. Destes nomes, 23 serão selecionados para representar o país em uma convocação final, que será divulgada apenas no dia 4 de junho.

O principal destaque desta pré-convocação ficou por conta do veterano Rafa Márquez, que atua como zagueiro e volante. O jogador tem 39 anos e jogou boa parte da carreira no Barcelona, entre 2003 e 2010, mas não era chamado para a seleção desde a Copa das Confederações do ano passado.

Márquez foi lembrado apesar de enfrentar um problema com a Justiça norte-americana, que o acusou de ligação com uma organização de tráfico de drogas. Ele chegou a ser afastado por seu clube, o Atlas, nos últimos meses do ano passado, mas voltou a atuar normalmente nesta temporada.

Além de Rafa Márquez, a lista mexicana possui alguns nomes bastante conhecidos, como os do goleiro Guillermo Ochoa, do Standard Liège-BEL, dos irmãos Jonathan e Giovanni do Santos, ambos do Los Angeles Galaxy, além do atacante Javier "Chicharito" Hernández, do West Ham.

A seleção mexicana encerrará sua preparação para o Mundial com três amistosos: contra País de Gales, dia 28 de maio, em Los Angeles, Escócia, dia 2 de junho, na Cidade do México, e Dinamarca, em Copenhague, dia 9 de junho.

O país está no Grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Alemanha, Suécia e Coreia do Sul. A estreia será no dia 17 de junho, diante dos alemães, atuais campeões, em Moscou, ao meio-dia (horário de Brasília).

Confira a pré-convocação do México para a Copa do Mundo:

Goleiros : Guillermo Ochoa (Standard Liège-BEL), Alfredo Talavera (Toluca) e Jesús Corona (Cruz Azul).

Defensores : Diego Reyes (Porto), Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt), Héctor Moreno (Real Sociedad), Oswaldo Alanis (Getafe), Néstor Araujo (Santos Laguna), Miguel Layún (Sevilla), Jesús Gallardo (Pumas), Hugo Ayala (Tigres) e Edson Álvarez (America do México).

Meio-campistas : Héctor Herrera (Porto), Andrés Guardado (Betis), Rafa Márquez (Atlas), Jonathan dos Santos (Los Angeles Galaxy), Marco Fabián (Eintracht Frankfurt), Jesús Molina (Monterrey), Erick Gutiérrez (Pachuca) e Giovanni dos Santos (Los Angeles Galaxy).