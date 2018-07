Com Rafael Marques, Botafogo quer avançar como líder Não dá mais para ser o primeiro colocado geral da Taça Guanabara, mas, com uma vitória sobre o Boavista neste domingo, o Botafogo garante a classificação como líder do Grupo A e a vantagem de jogar pelo empate na semifinal. Pela primeira vez em 2013, o time terá em campo seu principal trio de meias: Seedorf, Lodeiro e Andrezinho - este último volta depois de ter sido desfalque por estar lesionado. Outra novidade está no ataque: o retorno do contestado Rafael Marques.