Com Rafael Silva e Manoel, Deivid repete time do Cruzeiro em treino

A equipe deve entrar em campo com: Fábio; Fabiano, Manoel, Bruno Rodrigo e Sánchez Miño; Lucas Romero, Henrique e Ariel Cabral; De Arrascaeta, Alisson e Rafael Silva.

Já o lateral-direito Mayke, que se recupera de uma pancada no pé esquerdo, sofrida durante o treino realizado na última segunda-feira, segue fora do time e realizou apenas exercícios físicos na academia.

Em bom momento, com três gols marcados na atual temporada, o uruguaio Arrascaeta disse estar completamente adaptado ao futebol brasileiro. "Creio que 2016 está sendo diferente. Agora já tenho um ano aqui e conheço bem o futebol brasileiro. Sei o que tem de igual e de diferente do uruguaio. Espero um ano bem melhor que o passado, agora com mais conhecimento e experiência", comentou.

O camisa 10 marcou na derrota para o Fluminense (4 a 3), no triunfo sobre Tricordiano (1 a 0) e no empate com o América-MG (1 a 1). "Fiz gols em três partidas seguidas. Me ajudou muito pra ganhar confiança e ajudar a equipe. Vou tratar de seguir da mesma maneira e espero fazer gols na terça-feira também para novamente ajudar o Cruzeiro a vencer mais uma vez. Precisamos dos três pontos para seguirmos firmes na liderança", afirmou.

O Cruzeiro perdeu a ponta da tabela neste domingo para o Atlético, que empatou com o América, por 1 a 1. O time alvinegro chegou aos mesmos 14 pontos do arquirrival, mas com melhor saldo de gols (9 a 4).