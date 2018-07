Com rápida recuperação, Eder Luis deve voltar ao Vasco ainda neste ano

"Fizemos longo trabalho de fortalecimento muscular para fortalecer o joelho dele. Agora, ele está voltando para o campo. Temos perspectiva muito boa de que ele volte ainda antes do campeonato acabar", afirmou o coordenador científico do clube, Alex Evangelista.

Eder Luis precisou ser submetido a uma cirurgia no joelho direito em maio deste ano para corrigir a operação realizada no mesmo local cinco meses antes. A previsão inicial era de que o jogador só teria condições de jogar novamente no começo do próximo ano.

Outro possível reforço do time é o volante Diguinho. Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, ele deve retornar à equipe vascaína nas próximas rodadas. O técnico Jorginho não confirmou se já conta com o atleta para o jogo contra a Chapecoense, no dia 15, no Maracanã.