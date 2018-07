Com recorde de clubes, FPF divulga grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na edição de 2017, a competição terá um recorde de participantes: 120 clubes. Serão 30 sedes por todo o Estado de São Paulo e o regulamento tem algumas novidades como o aumento no número de substituições. Agora são seis, que têm de ser feitas em, no máximo, três vezes.

O torneio com jogadores da categoria Sub-20 vai começar no dia 2 de janeiro e será encerrado no dia 25, data do aniversário de 463 anos da cidade de São Paulo, como sempre no estádio do Pacaembu, na capital paulista.

O convidado estrangeiro desta edição da Copa São Paulo será mais uma vez o Pérolas Negras, do Haiti, país que foi castigado por mais um furacão neste ano. Em 2016, a passagem do time do Caribe pela Rua Javari, onde disputou as três partidas, encheu o estádio do Juventus e aproximou os haitianos dos brasileiros. No ano que vem, continuarão em São Paulo, mas jogarão no estádio Nicolau Alayon, do Nacional.

Atual campeão, o Flamengo está no Grupo 23, com sede em São Caetano do Sul, na região do ABC. Os rivais serão São Caetano-SP, Central-PE e São Bento-SP. O Corinthians, vice-campeão, jogará em Taubaté, no Vale do Paraíba. Os adversários no Grupo 17 serão Taubaté-SP, Pinheiro-MA e Operário-MT.

Neste final de semana, São Paulo e Capivariano começarão a decidir o Campeonato Paulista Sub-20 em dois jogos. E, por coincidência, estão na mesma chave na Copa São Paulo. No Grupo 13, com sede em Capivari, jogarão ainda contra Genus-RO e União Barbarense-SP.

Em um rodízio de cidades para receber os grandes clubes do Brasil, em 2017 o Palmeiras estará em Araraquara, o Santos jogará em Barueri, o Botafogo-RJ atuará em São José do Rio Preto, o Vasco estará em São Carlos, o Fluminense jogará em Osasco, o Cruzeiro atuará em Mogi das Cruzes, o Atlético Mineiro estará em Novo Horizonte, o Grêmio jogará em Votuporanga e o Internacional atuará em São José dos Campos.

O Corinthians é o maior campeão do torneio, com nove conquistas. O Fluminense aparece em segundo, com cinco, seguido por Internacional (quatro), São Paulo, Santos, Atlético Mineiro e Flamengo, todos com três. O Palmeiras ainda não levantou a taça.

Confira os grupos da Copa São Paulo de 2017:

GRUPO 1 (Votuporanga)

Votuporanguense-SP

Grêmio-RS

Brasília-DF

Auto Esporte-PB

GRUPO 2 (Tanabi)

Tanabi-SP

Náutico-PE

Vila Nova-GO

Mirassol-SP

GRUPO 3 (São José do Rio Preto)

Rio Preto-SP

Botafogo-RJ

Alecrim-RN

Sergipe-SE

GRUPO 4 (Novo Horizonte)

Novorizontino-SP

Atlético-MG

Novoperário-MS

São Raimundo-RR

GRUPO 5 (Marília)

Marília-SP

América-MG

Ponte Preta-SP

Alagoinhas-BA

GRUPO 6 (Penápolis)

Penapolense-SP

Paraná-PR

Paysandu-PA

Volta Redonda-RJ

GRUPO 7 (Araraquara)

Ferroviária-SP

Palmeiras-SP

Paranoá-DF

Villa Nova-MG

GRUPO 8 (Cravinhos)

Comercial-SP

Sport-PE

Batatais-SP

Rio Claro-SP

GRUPO 9 (São Carlos)

São Carlos-SP

Vasco-RJ

Botafogo-PB

Rio Branco-ES

GRUPO 10 (Limeira)

Independente-SP

Fortaleza-CE

Rio Branco-SP

Botafogo-SP

GRUPO 11 (Jundiaí)

Paulista-SP

Joinville-SC

Vitória da Conquista-BA

Red Bull Brasil-SP

GRUPO 12 (Atibaia)

Atibaia-SP

Atlético-GO

Vitória-BA

ABC-RN

GRUPO 13 (Capivari)

Capivariano-SP

São Paulo-SP

Genus-RO

União Barbarense-SP

GRUPO 14 (Porto Feliz)

Desportivo Brasil-SP

Chapecoense-SC

Nova Iguaçu-RJ

Sampaio Corrêa-MA

GRUPO 15 (Indaiatuba)

Primavera-SP

Atlético-PR

CRB-AL

União Rondonópolis-MT

GRUPO 16 (Itu)

Ituano-SP

Santa Cruz-PE

XV de Piracicaba-SP

Guarani-SP

GRUPO 17 (Taubaté)

Taubaté-SP

Corinthians-SP

Pinheiro-MA

Operário-MT

GRUPO 18 (Guaratinguetá)

Manthiqueira-SP

Coritiba-PR

Boavista-RJ

Itabaiana-SE

GRUPO 19 (Taboão da Serra)

Taboão da Serra-SP

Ceará-CE

Madureira-RJ

Luverdense-MT

GRUPO 20 (São José dos Campos)

São José dos Campos-SP

Internacional-RS

Aimoré-RS

Mogi Mirim-SP

GRUPO 21 (São Bernardo do Campo)

São Bernardo-SP

Bahia-BA

Trindade-GO

Fast Club-AM

GRUPO 22 (Mogi das Cruzes)

União Mogi-SP

Cruzeiro-MG

River-PI

Bragantino-SP

GRUPO 23 (São Caetano do Sul)

São Caetano-SP

Flamengo-RJ

Central-PE

São Bento-SP

GRUPO 24 (São Paulo)

Nacional-SP

Goiás-GO

Pérolas Negra (Haiti)

Corissabá-PI

GRUPO 25 (Barueri)

Audax-SP

Santos-SP

Floresta-CE

Rio Branco-AC

GRUPO 26 (Guarulhos)

Guarulhos-SP

Avaí-SC

Desportiva Paraense-PA

Flamengo-SP

GRUPO 27 (Osasco)

Grêmio Osasco-SP

Fluminense-RJ

Real Noroeste-ES

Interporto-TO

GRUPO 28 (São Paulo)

Juventus-SP

Figueirense-SC

Sete de Dourados-MS

Portuguesa-SP

GRUPO 29 (Itararé)

Guaratinguetá-SP

Londrina-PR

Juventude-RS

Estanciano-SE

GRUPO 30 (Diadema)

Água Santa-SP

Porto-PE

Criciúma-SC

Santo André-SP