Com recorde de Lewandowski, Bayern bate Hannover e ganha embalo para encarar Real

O Bayern de Munique já assegurou há um bom tempo o título do Campeonato Alemão, mas os seus jogadores ainda não pararam de buscar recordes nesta temporada. Um deles foi obtido neste sábado pelo polonês Robert Lewandowski, que marcou o seu 28º gol em 28 partidas disputadas por ele na competição e fez história como artilheiro estrangeiro com maior número de bolas na rede por um só clube em todos os tempos na Bundesliga.

+ Confira a tabela do Campeonato Alemão

+ Vidal é operado com sucesso, mas desfalcará o Bayern até o final da temporada

+ Com gol brasileiro, Monchengladbach faz 3 a 0 e complica o Wolfsburg

Goleador disparado deste Alemão, Lewandowski fez, de cabeça, o segundo da vitória por 3 a 0 sobre o Hannover, fora de casa, que levou o agora hexacampeão nacional aos 78 pontos na liderança da tabela. Vice-líder, o Schalke 04 tem 55 e vai enfrentar o Colônia, neste domingo, no complemento desta 31ª rodada.

O atacante da Polônia agora contabiliza 105 gols no Alemão com a camisa do time bávaro, que ele defende desde 2014, sendo que anteriormente ele fez 74 pelo Borussia Dortmund em jogos válidos pelo torneio nacional. Assim, soma um total de 179 e agora perseguirá o peruano Pizarro, estrangeiro com maior número de gols na história da competição, com 192 ao longo de suas passagens por Werder Bremen, Bayern e Colônia.

Em grande fase, Lewandowski ostenta o dobro de gols dos vice-artilheiros desta edição do Alemão, que são Uth, do Hoffenheim, e Volland, do Bayer Leverkusen, que marcaram 14 vezes cada um. Neste sábado, ele marcou o seu gol aos 28 minutos da etapa final, depois de Thomas Müller ter aberto o placar aos 12 do mesmo segundo tempo ao completar um cruzamento da esquerda com bela finalização pelo alto.

Müller, por sinal, havia entrado em campo há pouco tempo substituindo o holandês Robben. E, após o gol de Lewandowski, Rudy fechou o placar aos 44 minutos.

O bom resultado fez a equipe ganhar ainda mais confiança visando o jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões, quarta-feira, contra o Real Madrid, em Munique. Já o Hannover estacionou nos 36 pontos e ocupa o 13º lugar.

HOFFENHEIM GOLEIA

Em outra partida já encerrada neste dia de confrontos do Alemão, o Hoffenheim fez bonito ao golear o RB Leipzig por 5 a 2, fora de casa, com duas bolas na rede de Uth. Com o resultado, assumiu o quinto lugar, com 49 pontos, e passou a encabeçar a zona de classificação para a Liga a Europa. O time ultrapassou o próprio Leipzig, que caiu para o sexto lugar, com 47.

Também neste sábado, o Borussia Mönchengladbach bateu o Wolfsburg por 3 a 0, em casa, com um gol do meia brasileiro Raffael, e foi aos 43 pontos na oitava posição, mantendo a esperança de poder brigar por uma vaga na Liga Europa nas rodadas finais.

Já o rival derrotado seguiu com 30 pontos e continua ameaçado pelo rebaixamento, em 14º lugar. Com a mesma pontuação, o Freiburg encabeça a zona de descenso, em 16º, após ter sido derrotado por 1 a 0 para o Hamburgo, fora de casa. Penúltimo colocado, com 25 pontos, o Hamburgo assim manteve a esperança de se livrar de um inédito rebaixamento para o clube. Porém, tem apenas mais três jogos a disputar e, além de vencer os mesmos, precisará contar com tropeços de outras equipes.

Também neste sábado, o Stuttgart venceu o Werder Bremen por 2 a 0, em casa, e o Eintracht Frankfurt decepcionou a sua torcida ao cair por 3 a 0 diante do Hertha Berlin e desperdiçar boa chance de entrar na zona de acesso à Liga Europa. Com 46 pontos, ocupa o sétimo lugar, logo atrás do RB Leipzig. O Hertha é o nono, com 42.