Com recorde de público, Atlético-MG vence o Joinville no Mineirão

Com recorde de público na atual edição do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG venceu o Joinville, por 1 a 0, na manhã deste domingo, no Mineirão pela nona rodada da competição. O gol foi marcado por Leonardo Silva aos 34 minutos do primeiro tempo. Compareceram ao maior estádio de Minas 55.982 pessoas, superando o antigo recorde, que era de outro jogo do time mineiro, mas como visitante. Em 20 de junho, 42.318 pessoas viram Flamengo 0 x 2 Atlético-MG.

A torcida alvinegra presente ao Mineirão ajudou o Atlético a assumir a vice-liderança, com 17 pontos, à frente do São Paulo pelo saldo de gols. O time paulista, entretanto, ainda joga pela nona rodada - pega o Palmeiras à tarde. O Joinville, com quatro pontos, é o penúltimo colocado. Só o Vasco está pior.

O JOGO

O Joinville armou uma forte retranca contra o Atlético. O time mineiro tentava avançar pelas laterais, mas errava nos cruzamentos. Aos 22 minutos, Rafael Carioca chutou de fora da área, mas a bola passou à direita do gol catarinense.

O gol saiu na bola parada. Aos 34 minutos, Giovanni Augusto cobrou escanteio da direita e Leonardo Silva cabeceou à esquerda de Agenor. O Atlético-MG melhorou depois de abrir o placar e quase marcou de novo aos 38 minutos. Thiago Ribeiro avançou pela direita e rolou para Pratto, que chutou para fora.

No final do primeiro tempo, porém, foi o Joinville que quase marcou. Aos 47 minutos, Lucas Crispim chutou rasteiro. Victor colocou para fora. Na sequência, Naldo, depois de escanteio da direita, cabeceou no travessão atleticano.

A primeira boa trama no segundo tempo foi do Atlético. Logo aos 6 minutos, Pratto recebeu na entrada da área e bateu forte, para defesa de Agenor. Aos 12 minutos, foi a vez do Joinville. Niltinho avançou pela esquerda e chutou. Victor pegou. Atrás no placar, o time de Santa Catarina saía um pouco mais para o jogo. Aos 18 minutos, Douglas Silva deu passe para Dankler que, dentro da área, chutou para fora.

Na última boa chance de gol da partida, aos 41 minutos, Carlos tocou para Pratto, que chutou de esquerda para boa defesa de Agenor. Final de jogo com resultado magro para a equipe alvinegra. A próxima partida do Atlético é na quarta-feira, contra o Coritiba, em Belo Horizonte. O Joinville recebe o Flamengo no mesmo dia.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 1 X 0 JOINVILLE

ATLÉTICO-MG - Victor; Carlos César, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Dátolo, Giovanni Augusto (Leandro Donizeti) e Maicosuel (Carlos); Thiago Ribeiro (Guilherme) e Lucas Pratto. Técnico - Levir Culpi.

JOINVILLE - Agenor; Dankler, Douglas Silva e Guti; Niltinho, Danrlei, Naldo, Willian Pop, Marcelinho Paraíba (Mateus Silva); Lucas Crispim (Sueliton) e Kempes (Tiago Luís). Técnico - Adílson Batista.

GOL - Leonardo Silva, aos 34 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Emerson Luiz Sobral (PE)

CARTÕES AMARELOS - Thiago Ribeiro, Guilherme (Atlético-MG) e Naldo (Joinville).

RENDA - R$ 1.583.045,00.

PÚBLICO - 55.982.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).