Com reforço de 5 reservas, Grêmio treina no Rio após queda na Copa do Brasil

Com reforço de cinco jogadores reservas, o time do Grêmio voltou aos trabalhos nesta quinta-feira, um dia depois de ser eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil. Sem a presença do técnico Renato Gaúcho, a atividade foi realizada no CT do Vasco, em preparação para o jogo contra o Corinthians, no sábado, pela 19ª rodada do Brasileirão.

A equipe gaúcha se despediu da competição nacional na noite de quarta-feira ao ser derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, no Maracanã. Menos de 24 horas depois da queda, o Grêmio voltou aos trabalhos visando sua participação tanto no Brasileirão quanto na Copa Libertadores, seu maior objetivo do ano.

Visando a sequência da temporada, o time foi reforçado por cinco reservas que vieram de Porto Alegre no início do dia: o zagueiro Denilson, o volante Kaio e os meias Lincoln e Vico, e o goleiro Bruno Grassi (este havia sido liberado anteriormente para acompanhar o nascimento do seu filho, na capital gaúcha).

Com estes reforços, o time do Grêmio foi dividido. Aqueles que foram titulares na noite passada fizeram apenas trabalho regenerativo. Os demais participaram de atividade de dois toques em campo reduzido, sob os comandos do auxiliar-técnico Alexandre Mendes e do preparador físico Rogério Dias.

O grupo completo retomará os trabalhos na manhã desta sexta-feira, a partir das 9h30, no CT do Fluminense. À tarde, a delegação gremista vai viajar para São Paulo, local do confronto com o Corinthians, no dia seguinte.