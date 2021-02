Com reforço de Cano, Vasco visita Fortaleza em duelo direto contra o rebaixamento

Contando com o reforço de Cano, que chegou a virar dúvida nos últimos dias, o Vasco visita o Fortaleza às 19h15 desta quarta-feira, no Castelão, pela 35ª rodada do Brasileirão. Por ser confronto direto na luta contra o rebaixamento, a equipe carioca terá chance preciosa de deixar a zona da degola e, ao mesmo tempo, impedir que um rival se recupere na tabela.

O time comandado por Vanderlei Luxemburgo vai a campo com 37 pontos, na décima sétima colocação, o primeiro posto dentro da zona do rebaixamento. O Fortaleza tem 38. Ou seja, se vencer, a equipe carioca deixará a zona do descenso, superará o adversário na classificação e poderá terminar o dia três posições acima, no 14º lugar. Para tanto, o Sport também precisaria perder na dura missão de enfrentar o líder Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Na tarefa difícil de fazer um duelo direto contra a queda, neste momento decisivo do Brasileirão, o Vasco correu o risco nesta semana de perder o artilheiro Cano. O atacante argentino sofreu uma indisposição estomacal e perdeu as atividades de domingo e também de segunda-feira. Mesmo assim, viajou com a delegação para a capital cearense.

Na terça, porém, ele participou de parte do treino e mostrou que tem condições de ser titular nesta quarta. Se poderá ter Cano em campo, Luxemburgo tem ao menos uma baixa certa para enfrentar o Fortaleza. O lateral-direito Léo Matos vai cumprir suspensão. Pikachu deve voltar a sua posição de origem.

Com o treinador, ele tinha retomado sua atuação mais ofensiva. Se preferir manter Pikachu no meio, Luxemburgo pode escalar Tenório na lateral. Se Pikachu for para a a posição de origem, Juninho deve ganhar oportunidade no meio.

O gancho de Léo Matos não será o único motivo de mudança na equipe carioca. Nos últimos dias, Luxemburgo indicou que deve promover testes no time, na tentativa de garantir o quanto antes a permanência na primeira divisão. Depois deste jogo, o Vasco terá mais três partidas para buscar a sobrevivência na Série A. Uma possível mudança na equipe titular deve levar Léo Gil para o banco, com Caio Lopes assumindo a vaga no meio-campo.