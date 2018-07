Com reforço de Digão, Fluminense treina em dois períodos

Em trabalho de intertemporada, à espera do retorno do Brasileirão, o Fluminense treinou em dois períodos neste sábado no CT da Barra, no Rio de Janeiro. E o time comandado pelo técnico Marcelo Oliveira contou com o reforço do zagueiro Digão, que teve seu retorno confirmado à equipe nesta semana.

O jogador trabalhou normalmente com os demais companheiros nos dois períodos do dia. Pela manhã, o grupo fez atividade física na academia e participou de um circuito funcional. À tarde, o elenco trabalhou no gramado. Marcelo Oliveira dividiu a sessão em atividades técnica e tática.

Digão voltou ao clube na quinta-feira após acertar contrato de empréstimo até o fim do ano. Revelado pelo time carioca, o jogador estava no Cruzeiro, porém com poucas oportunidades na equipe de Mano Menezes.

O zagueiro não é o único reforço do clube carioca nesta semana. Neste sábado, o atacante Luciano foi confirmado pelo Fluminense. Mas o ex-jogador do Corinthians fez apenas avaliação médica neste sábado, participando somente das atividades mais leves.