Com reforço de jogadores mais experientes, Flamengo busca reabilitação no Carioca

Com o retorno dos titulares aos treinamentos nesta semana, o Flamengo finalmente terá o elenco completo à disposição para a disputa do Campeonato Carioca. Contudo, no intuito de preservar alguns atletas que ainda estão sem ritmo após o período de férias, o time rubro-negro deve mesclar a equipe que enfrenta o Resende, nesta sexta-feira, às 21 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual.

Mesmo assim, jogadores renomados devem estar entre os titulares. A equipe, formada nas três primeiras rodadas pela garotada das categorias de base, terá o reforço de atletas mais experientes como os atacantes Pedro e Vitinho, o lateral-esquerdo Renê, o goleiro Hugo Souza e os zagueiros Léo Pereira e Bruno Viana. Este último tem a chance de fazer a sua estreia.

Ao contrário do planejado, o técnico Rogério Ceni retornou aos treinamentos bem antes do esperado, mas mesmo assim não estará no banco de reservas nesta sexta-feira. A fim de observar a equipe alternativa, o treinador se manteve ativo ao longo da última semana e acompanhou de perto o clássico contra o Fluminense. Vai continuar de fora observando o trabalho do auxiliar Mauricio Souza.

Se vencer o confronto, o Flamengo pode chegar à marca de oito anos sem perder para o adversário. O último revés para o Resende aconteceu no dia 13 de março de 2013, no estádio do Engenhão, em partida válida pela Taça Rio, o segundo turno do Estadual. Na ocasião, o time comandado pelo técnico Dorival Júnior foi derrotado por 3 a 2.

De lá para cá, foram cinco vitórias do Flamengo e um empate por 1 a 1 - justamente na estreia de Gabriel e Arrascaeta, em 23 de janeiro de 2019, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Durante esse período de invencibilidade, o clube rubro-negro marcou 15 gols e sofreu apenas três.