Com reforço, elenco do São Paulo se reapresenta após folga

O período de quase duas semanas de folga foi encerrado no São Paulo nesta terça-feira. O elenco se reapresentou nesta tarde para retomar os trabalhos. E contou até com reforço. O equatoriano Joao Rojas, anunciado na semana passada, conheceu seus novos colegas de trabalho.

+ São Paulo vende volante Petros ao Al-Nassr, da Arábia Saudita

Vindo do Talleres, da Argentina, o meia-atacante foi recebido no CT da Barra Funda pelo compatriota Arboleda. O técnico Diego Aguirre também deu as boas-vindas ao jogador, assim como Raí e Ricardo Rocha, diretor e coordenador de futebol do clube, respectivamente.

Com o grupo reunido, o elenco fez trabalho físico e aeróbico na academia do REFFIS. Também se reuniram com a comissão técnica para conhecerem a programação para estes próximos dias de trabalho, ainda sem jogos - serão retomados somente após o fim da Copa do Mundo da Rússia.

Ao se reapresentar, o time são-paulino iniciará intertemporada visando o retorno do futebol brasileiro, após a final da Copa, marcado para o dia 15 de julho. O São Paulo, então, voltará a disputar o Brasileirão e a Copa Sul-Americana.