Com reforço, Vasco se reapresenta para exames médicos e testes físicos

Com a presença do reforço Germán Cano, o elenco do Vasco se reapresentou nesta quarta-feira para dar início à pré-temporada. Os jogadores fizeram exames médicos e testes físicos no CT do Almirante e também em uma clínica particular, de olho na preparação para a nova temporada.

LEIA TAMBÉM > Boeing ucraniano com 176 passageiros a bordo cai após decolar no Irã

Pela manhã, o grupo foi dividido em dois. Metade permaneceu no CT para exames de sangue, avaliação biomecânica e de força, resistência e retração muscular com mobilidade. Os demais fizeram avaliações físicas e fisiológicas em uma clínica e exames médicos. Na sequência, os dois grupos inverteram suas ações.

A novidade do grupo foi o atacante argentino Germán Cano, único reforço do Vasco para a temporada até agora. Ele foi recepcionado pelo também atacante Talles Magno, maior aposta da base vascaína.

"Hoje começa a minha 15ª temporada como jogador profissional, a terceira com a camisa do Vasco da Gama! Destaco três coisas que me fizeram chegar até aqui: Deus, Caráter e Profissionalismo!! Independentemente de tudo o que façam ou prometam, eu levarei isso comigo até o fim !!!", disse o zagueiro Leandro Castán, nas redes sociais.

O primeiro compromisso do Vasco na nova temporada está marcado para o dia 19. O time enfrentará o Bangu, no estádio de São Januário, pela primeira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.