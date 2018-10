Com reforços, Ceará aposta em força máxima para tentar derrubar líder da tabela

O Ceará vai ter força máxima para enfrentar o Palmeiras neste domingo, às 16h, no Estádio do Pacaembu. O técnico Lisca contará com todo elenco para a partida que poderá tirar o time da zona de rebaixamento, além de dar um ânimo a mais para a reta final da temporada por estar enfrentando o atual líder do Brasileirão.

As principais novidades são o zagueiro Luiz Otávio, que retorna após cumprir suspensão, e o atacante Leandro Carvalho, que ficou de fora do empate sem gols com o Botafogo por ter vínculo com o clube carioca.

"É sempre bom poder contar com a maioria. Isso faz com que tenhamos mais opções para qualquer eventualidade que possa acontecer. Os jogadores que voltaram são peças fundamentais dentro do time. Os que substituíram também deram conta do recado e isso é bacana, porque cada um quer mostrar o seu melhor. Só quem tem a ganhar somos nós e o Ceará, é claro", disse Lisca.

Mesmo estando em uma crescente, o Ceará continua na zona de rebaixamento. O time tem 31 pontos e precisa vencer para enfim deixar a zona da degola. "Tivemos um tempo bom para nos recuperar fisicamente do último jogo. Temos um time qualificado e que, nesse returno, se impõe bem jogando na casa do adversário. Sabemos que a briga deles é diferente da nossa e isso torna a partida com um grau de dificuldade ainda maior. Mas estamos focados e determinados para alcançar nosso objetivo, que é sair de lá com a vitória", afirma Lisca.