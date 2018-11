Com reforços contra o Santos, Atlético-MG quer confirmar vaga na Libertadores

Embalado por três vitórias consecutivas, sobre Paraná (1 a 0), Bahia (1 a 0) e Internacional (2 a 1), o Atlético Mineiro não quer dar chance para o azar e pretende confirmar, nesta penúltima rodada do Brasileirão, a sua vaga no G6, que dá lugar na fase preliminar da próxima Copa Libertadores de 2019. O duelo com o Santos será neste sábado, às 20 horas, na Vila Belmiro.

Para o duelo, o técnico Levir Culpi vai ter duas voltas importantes - o lateral-esquerdo Fábio Santos e o volante Elias -, mas vai ter a ausência do zagueiro Igor Maidana, suspenso, e ainda espera pelo volante Adilson, que virou dúvida por contusão.

Com 56 pontos, em sexto lugar, o time mineiro tem três pontos de vantagem sobre o Atlético-PR, com 53. Se vencer na Vila Belmiro, o time mineiro pode até antecipar sua vaga, desde que o time paranaense não vença o Ceará, domingo, na Arena da Baixada.

Mas Levir Culpi não quer fazer contas e prefere manter sua disposição desde que voltou ao clube de pensar jogo a jogo. "Nosso foco vai ser o Santos. Claro que vamos tentar vencer, mas todos sabem que não é fácil. Se não der, depois a gente vê o que podemos fazer na última rodada", diz Levir, referindo-se à despedida diante do Botafogo, no Independência, na última rodada.

Depois da vitória sobre o Inter, por 2 a 1, no Beira-Rio, o Atlético-MG viajou para São Paulo e desistiu de voltar à capital mineira. Na sexta-feira à tarde, os jogadores atleticanos treinaram no CT do São Paulo e com uma baixa: o volante Adilson. Ele recebeu uma forte pancada na coxa esquerda no jogo em Porto Alegre e, com fortes dores, permaneceu no hotel tratando com os médicos.

Se Adilson não jogar, a vaga será ocupada por Matheus Galdezani, que tinha atuado com a ausência de Elias, suspenso com três cartões amarelos. Na lateral-esquerda, Fábio Santos tem sua volta assegurada no lugar de Patric. O titular foi expulso diante do Bahia e também cumpriu suspensão automática. No meio da defesa, entra Gabriel, o reserva natural para Maidana.