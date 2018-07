Com reforços da seleção, Santos encara Ferroviária na Vila

Para alívio do técnico Dorival Júnior, o Santos conta com o retorno dos jogadores que estavam na seleção principal e olímpica para encarar a Ferroviária, nesta quinta-feira às 21h30, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

Thiago Maia e Zeca, que defenderam a seleção olímpica, estão confirmados no time titular. Eles disputaram dois amistosos pelo Brasil, mas voltaram ao clube na terça-feira. Ambos disseram que já descansaram o suficiente e se colocaram à disposição do treinador.

“Queremos jogar. Esse jogo é muito importante”, afirmou o lateral-esquerdo Zeca, que atuou apenas uma parte de um dos jogos da seleção olímpica. Thiago Maia foi titular no primeiro jogo, diante da Nigéria, e jogou boa parte da partida contra a África do Sul. Mesmo assim, o volante disse que está em condição de atuar.

A preocupação de Dorival era o aproveitamento dos três jogadores que estavam com Dunga nas Eliminatórias: Gabriel, Lucas Lima e Ricardo Oliveira. Gabigol, que não enfrentou o Paraguai, na terça-feira, treinou ontem e deve começar como titular. Já Ricardo Oliveira e Lucas Lima, que jogaram em Assunção, nem sequer foram ao CT. O atacante foi poupado e ficou fora da lista de relacionados. Já o meia, que só entrou no segundo tempo diante dos paraguaios, pode até ser titular.

Dorival faz mistério e fechou o treino que definiu o time que entra em campo. Quem será desfalque hoje e por duas semanas é o volante Renato, que passou uma cirurgia ontem. O jogador santista fraturou o nariz no clássico contra o São Paulo, no último domingo, em uma dividida com o argentino Calleri.

Se vencer a Ferroviária, o Santos, que tem 23 pontos, ultrapassa o São Bento, que ficou no empate com o Capivariano ontem e chegou aos 24, e fica em vantagem na disputa pela liderança do Grupo A. Quem terminar em primeiro terá o direito de jogar em casa na partida única das quartas de final. Pelo regulamento do Paulista, os dois classificados da chave se enfrentam por uma vaga à semifinal. “Estaremos brigando até a última rodada com o São Bento pela liderança”, avisou Dorival.