Com reforços da seleção, Grêmio encara a Chapecoense em busca da liderança O Grêmio visita a Chapecoense nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC), de olho na liderança do Campeonato Brasileiro, em sua oitava rodada. O time gaúcho está na terceira colocação com 14 pontos, a dois do líder e arquirrival Internacional.