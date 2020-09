Com reforços de Nikão e Thiago Heleno, Athletico-PR encara Vasco em São Januário

O Athletico-PR deverá ter dois reforços importantes para o duelo contra o Vasco neste domingo, às 18h, em São Januário. O zagueiro Thiago Heleno e o atacante Nikão foram liberados pelo departamento médico e treinaram entre os titulares nas últimas atividades. A expectativa é que iniciem o duelo.

Quem também estará à disposição é o zagueiro Aguilar, mas a tendência é que fique como opção no banco de reservas. O sistema defensivo terá Thiago Heleno e Lucas Halter, com Pedro Henrique correndo por fora. Já o setor ofensivo deve ser composto por Pedrinho, Nikão e Bissoli, este brigando por posição com Geuvânio.

Por outro lado, o treinador não poderá contar com o volante Wellington, suspenso. Eduardo Barros levará a dúvida minutos antes de a bola rolar, mas Richard e Christian duelam pela posição no meio de campo.

"Temos que analisar o todo e levar a campo uma equipe preparada e competitiva para os jogos que serão, sem exceção, muitos difíceis. Fizemos os ajustes possíveis para buscar fazer um grande jogo contra o Vasco", declarou Eduardo Barros.

Há cinco jogos sem vencer, sendo quatro derrotas, o Athletico soma sete pontos, flertando com a zona de rebaixamento.