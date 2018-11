Com reforços diante do Grêmio, Vitória luta para se manter na primeira divisão

Com um fio de esperança de se livrar da queda para a Série B, o Vitória vai ter força máxima diante do Grêmio neste domingo à tarde no Barradão, em Salvador, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral-direito Jeferson e o atacante Lucas Fernandes voltam de suspensão, enquanto os volantes Arouca e Léo Gomes estão recuperados de uma virose. Por causa disso, eles saíram de última hora da derrota para o Cruzeiro, por 3 a 0, em Belo Horizonte (MG), na rodada passada.

Nesta reta final não há tempo para treinar. Depois do jogo de quarta-feira no Mineirão os jogadores se movimentaram na sexta-feira à tarde, com um coletivo e técnico.

O técnico João Burse, porém, sabe que agora o que mais vale é o aspecto emocional. "Nós estamos lutando muito, mas as coisas não estão indo bem", admite Burse. O zagueiro Aderllan, por exemplo, marcou três gols contra, o último diante do Cruzeiro. "A situação é muito difícil e ninguém queria estar passando por isso. Não está faltando dedicação ou empenho. A gente vai dar nosso máximo para sair disso."

A única baixa vai ser o volante Rodrigo Andrade que atuou improvisado na lateral-direita em Minas Gerais. Ele sofreu uma luxação na clavícula do ombro direito e está vetado. Mas os médicos descartaram a necessidade de uma cirurgia.

Com 36 pontos, em penúltimo lugar, o Vitória precisa vencer seus dois últimos jogos e ainda torcer por tropeços de seus concorrentes na luta contra o rebaixamento. Depois de pegar o Grêmio, o rubro-negro baiano vai visitar o líder Palmeiras, que pode se sagrar campeão neste mesmo domingo.