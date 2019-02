Com reforços e Blanco, Atlético-MG divulga lista de inscritos na Libertadores

A três dias de estrear na Copa Libertadores, o Atlético-MG divulgou neste sábado a lista com os 25 jogadores inscritos na segunda fase preliminar da competição sul-americana. O time mineiro estreia no mata-mata do torneio contra o Danubio, do Uruguai, na próxima terça-feira, às 19h15 (de Brasília), em Montevidéu.

O volante Gustavo Blanco, liberado pelo departamento médico após longa recuperação de cirurgia no joelho esquerdo, é uma das novidades da relação. Ele ainda não voltou aos gramados e deve ficar fora da estreia do time na Libertadores. No entanto, é possível que esteja disponível para o duelo da volta, marcado para o próximo dia 12, em Belo Horizonte.

Sem Emerson, negociado com o Barcelona, que receberá o atleta apenas no segundo semestre - ele atuará por empréstimo pelo Betis -, Carlos César foi incluído na lista. Guga e Patric, outros que atuam na lateral direita, também constam na relação.

Reforços que chegaram nesta temporada - como Réver, Igor Rabello, Jair, Vinícius e Maicon - também foram inscritos. Por outro lado, o lateral-esquerdo Hulk, o meia Nathan e o atacante Leandrinho não tiveram os seus nomes na listagem destinada à Conmebol.

Caso passe de fase, o Atlético-MG enfrentará o vencedor do duelo entre Defensor, também do Uruguai, e Barcelona, do Equador. Só depois dessa etapa é que o time mineiro garante um lugar no Grupo E da Libertadores. Caso isso aconteça, o clube ainda pode inscrever mais cinco jogadores na competição.

Confira a lista e a numeração dos atletas do Atlético-MG:

1 - Victor

2 - Patric

3 - Leonardo Silva

4 - Réver

5 - Luan

6 - Fábio Santos

7 - Elias

8 - Chará

9 - Ricardo Oliveira

10 - Cazares

11 - Maicon

12 - Cleiton

13 - Jair

14 - Zé Welison

15 - Matheus Mancini

16 - Igor Rabello

17 - Alerrandro

18 - Vinícius

19 - Maidana

20 - Terans

21 - Adilson

22 - Carlos César

23 - Guga

24 - Michael

25 - Gustavo Blanco