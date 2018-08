Com reforços em campo, Vasco treina e fecha preparação para enfrentar o São Paulo

O Vasco realizou na manhã deste sábado, no CT das Vargens, em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio de Janeiro, o último treinamento antes da partida contra o São Paulo, marcada para este domingo, às 16 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Jorginho aproveitou a movimentação para fazer os ajustes finais na equipe cruzmaltina, que tenta voltar a vencer na competição após ser goleado pelo Corinthians na última rodada e cair na tabela de classificação. No momento, o time carioca tem 19 pontos e ocupa a 12.ª posição.

Apresentados na noite da última sexta-feira, o zagueiro Leandro Castán e o atacante Vinicius Araújo participaram do treinamento e tiveram o primeiro contato com os novos companheiros. Os reforços se juntaram ao grupo após serem submetidos a uma série de avaliações físicas e fisiológicas. A dupla ainda não foi regularizada junto ao BID da CBF.

Desfalque contra o Corinthians em virtude de uma cláusula contratual, o meia Giovanni Augusto está confirmado entre os titulares. O jogador elogiou o adversário, para quem é forte jogando em sua casa, mas ressaltou que o Vasco tem condições de vencer a partida.

"O São Paulo vive um momento muito bom. Se trata de uma equipe que conseguiu adquirir um padrão de jogo dentro do campeonato. Respeitamos o time deles, mas temos totais condições de ir lá no Morumbi e conquistar a vitória. Não vai ser fácil, mas tivemos uma semana de trabalho muito boa e tenho certeza que faremos um grande jogo nesse domingo. Nosso objetivo é somar pontos lá em São Paulo", comentou.

"São jogos desse tipo que gosto de jogar: num grande estádio, contra um grande adversário, com grande presença da torcida. É nessas horas que os grandes jogadores tendem a aparecer. Estou muito confiante e bastante preparado para esse desafio. Como falei antes, a semana foi cheia e tivemos muito tempo para trabalhar. Conseguimos ajustar aquilo que era necessário e iremos em busca de um bom resultado", acrescentou o meia.

Além de Giovanni Augusto, Jorginho voltará a ter à sua disposição no duelo o lateral-esquerdo Henrique e o meia Thiago Galhardo, que não atuaram na rodada passada por estarem suspenso. Quem está fora da partida na capital paulista é o zagueiro Breno, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians.