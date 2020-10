Com reforços, Grêmio pega São Paulo para ganhar duas seguidas pela primeira vez

O Grêmio ainda não ganhou duas partidas seguidas no Brasileirão. Por causa dessa instabilidade, o time está em colocação intermediária. Com a missão de acabar com a marca negativa e "engatar" na competição, o time promete explorar os espaços que o São Paulo costuma deixar em sua defesa, às 21 horas, no Morumbi.

Os gaúchos querem tirar vantagem do futebol ofensivo dos comandados de Fernando Diniz. Após estudar bastante o rival desta noite, foi identificado que os paulistas ficam muito expostos por se lançarem à frente com tudo.

Leia Também Onde assistir São Paulo x Grêmio ao vivo, escalação e arbitragem

Esse ponto fraco encontrado pela comissão técnica do Grêmio acabou revelado, sem querer, pelo lateral-direito Victor Ferraz. "São dois times que gostam da bola. O São Paulo tem um estilo único e diferente de jogar, eles se arriscam muito no seu campo. Trabalhamos em cima disso para tirar proveito", afirmou o lateral, dúvida na escalação pelo fato de Renato Gaúcho ser adepto do rodízio entre os laterais.

Mesmo sem saber se ganhará a disputa com Orejuela, Victor Ferraz ainda revelou que Renato Gaúcho pretende acabar com a invencibilidade são-paulina no Morumbi para a equipe, enfim, engatar uma série de vitórias. O Grêmio ainda não conseguiu somar dois triunfos seguidos no Brasileirão. "É uma sequência de vitórias que a gente tem tentado engatar", afirmou o lateral.

Como o Grêmio decide a primeira colocação do grupo na Libertadores no meio de semana, diante do Júnior Barranquilla, algumas peças podem ser poupadas, casos de Maicon e Robinho. E o rodízio das laterais não acontecer dessa vez, o que beneficiaria Victor Ferraz.

De certo é a ausência de Diego Souza no ataque. O centroavante foi expulso diante do Botafogo. Isaque e Luiz Fernando disputam a vaga. Na defesa, depois de cinco jogos, a dupla titular entre Pedro Geromel e Kannemann estará junta novamente. Ambos foram diagnosticados com a covid-19 e o argentino só volta agora. Geromel enfrentou os cariocas na rodada passada.